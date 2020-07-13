В Совфеде всё ещё не исключают осеннее увеличение безработицы
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, благодаря каким мерам Россия не достигла «драматического» роста безработицы.
Президент РФ Владимир Путин заверил, что в стране не был зафиксирован «драматический» рост безработицы, о котором многие говорили в начале режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Глава государства при этом отметил, что все же в начале борьбы с пандемией «не хватало слаженности» в действиях.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН отметил, что взрывной безработицы удалось избежать благодаря верным действиям правительства.
«Можно было двигаться двумя путями – категоричная поддержка временно не работающих, либо поддержка работодателей. Выбран был верный путь – поддержка работодателя с комбинированной системой поддержки, в том числе, семей нуждающихся. Эта формула и дала результат. Потому что работодатель - это главная опорная сила, которая способна удержать ситуацию на рынке труда. Вторая часть, безусловно, поддержка семей с детьми. Третье, поддержка через службу занятости тех, кто потерял работу», - считает Рязанский.
Он уточнил, что, несмотря на это, осенью может быть новая волна потерь работы россиянами.
«Причины [для беспокойства] есть, поэтому этот вопрос нужно всегда держать в поле зрения. Прежде всего, это может быть связано с настроениями части работодателей, которые решили для себя принять более резкие решения, чем предписаны. Например, те, кто получил недостаточно помощи от государства, или от неумения [справиться с ситуацией]. Поэтому нужно держать руку на пульсе», - заключил сенатор.
Ранее в эфире НСН глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов отметил, что ожидал большей безработицы среди мигрантов в России в связи с пандемией.
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