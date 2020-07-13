В Совфеде всё ещё не исключают осеннее увеличение безработицы

Президент РФ Владимир Путин заверил, что в стране не был зафиксирован «драматический» рост безработицы, о котором многие говорили в начале режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Глава государства при этом отметил, что все же в начале борьбы с пандемией «не хватало слаженности» в действиях.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН отметил, что взрывной безработицы удалось избежать благодаря верным действиям правительства.

«Можно было двигаться двумя путями – категоричная поддержка временно не работающих, либо поддержка работодателей. Выбран был верный путь – поддержка работодателя с комбинированной системой поддержки, в том числе, семей нуждающихся. Эта формула и дала результат. Потому что работодатель - это главная опорная сила, которая способна удержать ситуацию на рынке труда. Вторая часть, безусловно, поддержка семей с детьми. Третье, поддержка через службу занятости тех, кто потерял работу», - считает Рязанский.