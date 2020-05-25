«Набегает серьёзная сумма»: В Совфеде не ждут снижения возраста для доплат пенсионерам

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН усомнился, что эти благие намерения осуществятся.

«Скорее всего, правительство не поддержит эту инициативу в силу того, что это достаточно существенные траты из федерального бюджета — порядка шести тысяч на одного пенсионера этой возрастной группы. У нас пенсионеров старше 80 лет, получающих надбавку, порядка 4 миллионов человек. Значит, ещё порядка 1,5 миллиона человек будет в возрастной категории от 75 до 80 лет. Сейчас в месяц федеральный бюджет оплачивает эти средства порядка 24 миллиардов в месяц. Поэтому надо ещё искать средства, чтобы добавить новую возрастную группу с 75 до 80 лет.

Сама идея понятная, благие намерения тоже понятны, и не лишними были бы для каждого пенсионера эти шесть тысяч рублей — им нашлось бы применение. Не богато живут пенсионеры. Но в данном случае, учитывая это обстоятельство и необходимость поменять возраст тем, кому мы платим за уход 1200 рублей добавку к пенсии, набегает достаточно серьёзная сумма из федерального бюджета. В условиях, когда мы повышали пенсионный возраст, вряд ли эта инициатива сейчас будет реализована, при всём позитивном отношении к ней», - полагает сенатор.

В ситуации с кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19, более оправданы разовые выплаты, сказал Рязанский НСН. Он также предположил, что можно было бы чуть раньше организовать выход на пенсию тем людям, которым сейчас будет сложно договариваться с работодателями или искать работу.

В мае Министерство труда о социальной защиты предложило изменить формулу расчёта накопительной пенсии в сторону уменьшения, увеличив срок расчёта на полгода. Ведомство объяснило это ростом продолжительно жизни, отмеченный Росстатом. Рязанский тогда сообщил НСН, что законодатели скорректируют формулу таким образом, чтобы пенсионеры не ощутили перерасчёт.

