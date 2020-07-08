«Мы ожидали, что будет хуже»: Профсоюз мигрантов о безработице среди иностранцев

По данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), больше всего в России от коронавируса пострадали трудовые мигранты. 40% иностранных граждан потеряли работу, а с учетом тех, кто был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск, показатель вырастает до 75%. В то время доля россиян, оставшихся без работы, составляет 48%.

Глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН назвал такой процент безработицы «национальной катастрофой», в которую лично он не верит. На его взгляд, эти цифры имеют мало общего с действительностью.

«Меня эти цифры шокируют, а специалисты просто удивляют! Я думаю, что только служба занятости может дать достоверные данные для такой статистики», - прокомментировал эксперт.