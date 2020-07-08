«Мы ожидали, что будет хуже»: Профсоюз мигрантов о безработице среди иностранцев
Глава Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов усомнился в обнародованных данных по безработице среди трудовых мигрантов России.
По данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), больше всего в России от коронавируса пострадали трудовые мигранты. 40% иностранных граждан потеряли работу, а с учетом тех, кто был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск, показатель вырастает до 75%. В то время доля россиян, оставшихся без работы, составляет 48%.
Глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН назвал такой процент безработицы «национальной катастрофой», в которую лично он не верит. На его взгляд, эти цифры имеют мало общего с действительностью.
«Меня эти цифры шокируют, а специалисты просто удивляют! Я думаю, что только служба занятости может дать достоверные данные для такой статистики», - прокомментировал эксперт.
Также Ренат Каримов рассказал НСН, что «иностранные граждане удивительно легко пережили эти несколько месяцев изоляции». Глава Профсоюза мигрантов признался, что он ожидал худшего, поэтому, вместе с коллегами по общественной организации, принял ряд мер.
«Например, мы откликнулись на просьбу хозяйств помочь в уборке ягод. Раньше для этого специально приезжали люди, а в этом году мы предложили эту работу иностранным гражданам, которые потеряли работу. Но мы нашли совсем мало таких людей», - поделился Ренат Каримов.
Глава профсоюза трудящихся мигрантов оценил безработицу, связанную с коронавирусом, в 20%, а также выразил сочувствие иностранным гражданам, которые не могут вернуться на родину в связи с закрытием границ. Эта проблема находится на стадии решения, но к благополучному финалу ещё не пришла.
Ранее Ренат Каримов заявил НСН, что в условиях кризиса россияне могут согласиться и на «грязную» работу, которую обычно выполняют иностранные рабочие.
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