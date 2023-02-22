В Совфеде заявили, что ЕС не знает точной суммы замороженных российских активов

Накануне издание Delfi со ссылкой на источники сообщило, что власти Евросоюза не нашли активы Центробанка России на сумму 300 млрд евро, которые планировалось направить на поддержку Украины. При этом отмечается, что в реальности сумма заблокированных активов гораздо меньше. Андрей Климов отметил, что страны ЕС не продумали заморозку активов.

«Все это делается не одной суммой, есть не один юридический источник получения или перевода этих денег. Это очень серьезная история, которая требует существенного аудита. Они считают всё под российскими активами: от государственных активов, заканчивая частными или смешанными компаниями. Это не так, что кто-то привез 300 млрд в мешке, положил их куда-то, и он там лежит. Было не очень продуманное решение о заморозке всего, что у них там есть. А что у них есть, они до конца ещё не определили. Заморозили на всякий случай, посчитали, что это примерно вот столько», - сказал Климов.

Сенатор отметил, что блокировка российских активов Евросоюзом будет продолжаться еще долго, а те, у кого они лежат сейчас на счетах, имеют возможность бесплатно пользоваться огромным количеством средств.

«Если речь идет о ликвидных активах (например, деньги на счетах), то в этом конкретном случае те, на чьих счетах эти деньги лежат, не хотели бы с ними попрощаться. Судя по всему, арест наших активов надолго, а, следовательно, те, у кого они лежат сейчас на счетах, имеют возможность бесплатно пользоваться огромным количеством средств. Передавать эти средства кому-то еще они явно не заинтересованы», - резюмировал Климов.