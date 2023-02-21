Замороженные российские активы в Швейцарии неприкосновенны

Замороженные российские активы не могут быть использованы швейцарскими банками в своих целях. Об этом заявил официальный представитель государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, с ними запрещены любые действия, которые позволят управлять активами или использовать их.

Швейцария отказалась передавать замороженные российские активы Украине

«С замороженными активами не допускается фактическое управление портфелем, то есть привлечение новых инвестиций, продажа активов или изменение выручки», — подчеркнул Майенфиш.

Он также добавил, что с замороженными активами разрешены только обычные административные действия. Среди них - учет обычных процентов или комиссий по счету.

Ранее, как сообщала НСН, Швейцария заблокировала российские активы на $8,1 млрд.


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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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