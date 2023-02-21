Замороженные российские активы в Швейцарии неприкосновенны

Замороженные российские активы не могут быть использованы швейцарскими банками в своих целях. Об этом заявил официальный представитель государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, с ними запрещены любые действия, которые позволят управлять активами или использовать их.