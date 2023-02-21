Замороженные российские активы в Швейцарии неприкосновенны
Замороженные российские активы не могут быть использованы швейцарскими банками в своих целях. Об этом заявил официальный представитель государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, с ними запрещены любые действия, которые позволят управлять активами или использовать их.
«С замороженными активами не допускается фактическое управление портфелем, то есть привлечение новых инвестиций, продажа активов или изменение выручки», — подчеркнул Майенфиш.
Он также добавил, что с замороженными активами разрешены только обычные административные действия. Среди них - учет обычных процентов или комиссий по счету.
Ранее, как сообщала НСН, Швейцария заблокировала российские активы на $8,1 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru