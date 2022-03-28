В Совфеде прокомментировали отказ G7 платить за газ в рублях

По его словам, отказ стран «Большой семёрки» от покупки российского газа за рубли приведет к прекращению поставок.

«У нас чёткая позиция. Если наше условие - платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли», - заключил сенатор.

Ранее министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.

