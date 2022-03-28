В Совфеде прокомментировали отказ G7 платить за газ в рублях

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил, что Россия не может поставлять газ бесплатно, сообщает РИА Новости.

Шольц напомнил, что контракты на поставку российского газа заключены в евро

По его словам, отказ стран «Большой семёрки» от покупки российского газа за рубли приведет к прекращению поставок.

«У нас чёткая позиция. Если наше условие - платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли», - заключил сенатор.

Ранее министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.

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