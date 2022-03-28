Страны G7 отказались платить за энергоресурсы из России в рублях

«Страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях, - цитирует агентство министра.

По его словам, страны G7 «готовы к любым сценариям»

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не допустит оплату российского газа российскими рублями, так как это является нарушением антироссийских санкций, которые ввёл ЕС, сообщает телеканал «360».

