Шольц напомнил, что контракты на поставку российского газа заключены в евро

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немцкие компании будут оплачивать поставку российского газа согласно условиям контрактов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, подавляющее большинство подобных соглашений заключены в евро.

«Компании будут производить оплату в соответствии с договорами», - резюмировал Шольц.

Ранее министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвроРоссийский ГазФРГ
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