Шольц напомнил, что контракты на поставку российского газа заключены в евро

По его словам, подавляющее большинство подобных соглашений заключены в евро.

«Компании будут производить оплату в соответствии с договорами», - резюмировал Шольц.

Ранее министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.

