Шольц напомнил, что контракты на поставку российского газа заключены в евро
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немцкие компании будут оплачивать поставку российского газа согласно условиям контрактов, сообщает РИА Новости.
По его словам, подавляющее большинство подобных соглашений заключены в евро.
«Компании будут производить оплату в соответствии с договорами», - резюмировал Шольц.
Ранее министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.
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