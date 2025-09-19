В Госдуме раскрыли, чем Россия заменит «непредсказуемые» нефтегазовые доходы
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил НСН, что нефтегазовые доходы стали слишком непредсказуемыми, государство больше не делает на них ставку.
Бюджет России не должен зависеть от нефтегазовых доходов, которые сильно подвержены колебаниям на фоне санкций, бюджет будет расти за счет обеления экономики и наращивания другого экспорта, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета в следующем году достигнет 22%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ), отметив, что раньше эта доля составляла 50%. Кирьянов объяснил, почему государство больше не делает ставку на доходы от нефти и газа.
«Доля в 50% у нас была достаточно давно. Мы продолжаем сокращать эту долю активно, потому что сегодняшняя ситуация показывает, что доходы должны формироваться максимально прогнозируемо. Нефтегазовые доходы подвержены различным колебаниям, которые происходят в мире, влияют санкции. Конечно, такие доходы должны сокращаться. Совсем недавно у нас было 25% доходов от нефти и газа, 22% будет, потом – 20%. Это правильный путь для нас», - пояснил он.
Кирьянов также рассказал, какие статьи в бюджете придут на замену нефтегазовым доходам.
«Это происходит не искусственным путем, мы наращиваем экспортный потенциал и другие источники доходов. Это не усугубит дефицит бюджета. Бюджет будет более предсказуем и с меньшим возможным дефицитом. Замена произойдет также за счет собственного производства. Обеление экономики тоже дает свои плоды, это значительный эффект в наполнении бюджета. Каждая товарная группа, которая попадает в систему цифровой маркировки, дает прирост от 20 до 30% в течение нескольких месяцев. У нас сегодня 31 группа товаров под маркировкой, по 16 еще идет эксперимент. Эти резервы будем использовать», - добавил депутат.
На фоне дефицита бюджета в России можно ожидать повышения налогов, так как это быстрый и эффективный способ, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
