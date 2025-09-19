«Доля в 50% у нас была достаточно давно. Мы продолжаем сокращать эту долю активно, потому что сегодняшняя ситуация показывает, что доходы должны формироваться максимально прогнозируемо. Нефтегазовые доходы подвержены различным колебаниям, которые происходят в мире, влияют санкции. Конечно, такие доходы должны сокращаться. Совсем недавно у нас было 25% доходов от нефти и газа, 22% будет, потом – 20%. Это правильный путь для нас», - пояснил он.

Кирьянов также рассказал, какие статьи в бюджете придут на замену нефтегазовым доходам.

«Это происходит не искусственным путем, мы наращиваем экспортный потенциал и другие источники доходов. Это не усугубит дефицит бюджета. Бюджет будет более предсказуем и с меньшим возможным дефицитом. Замена произойдет также за счет собственного производства. Обеление экономики тоже дает свои плоды, это значительный эффект в наполнении бюджета. Каждая товарная группа, которая попадает в систему цифровой маркировки, дает прирост от 20 до 30% в течение нескольких месяцев. У нас сегодня 31 группа товаров под маркировкой, по 16 еще идет эксперимент. Эти резервы будем использовать», - добавил депутат.

На фоне дефицита бюджета в России можно ожидать повышения налогов, так как это быстрый и эффективный способ, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

