Кобзев: Более 1,5 тыс. домов Ангарска остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

По словам губернатора, на станции вышел из строя один из котлов, который сейчас ремонтируется. Также ведётся подключение резервного оборудования, и к полуночи температура в жилых домах должна прийти в норму, отметил Кобзев.

Ранее мэр Ангарска Сергей Петров сообщил, что из-за аварии на ТЭЦ-9 в городе был введён режим повышенной готовности.

Сейчас в регионе установились морозы до −13°C, но синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание до −26…−30°C в ближайшие дни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

