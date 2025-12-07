Кобзев: Более 1,5 тыс. домов Ангарска остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ
Из-за аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске Иркутской области параметры теплоносителя были снижены в 1546 домах. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, на станции вышел из строя один из котлов, который сейчас ремонтируется. Также ведётся подключение резервного оборудования, и к полуночи температура в жилых домах должна прийти в норму, отметил Кобзев.
Ранее мэр Ангарска Сергей Петров сообщил, что из-за аварии на ТЭЦ-9 в городе был введён режим повышенной готовности.
Сейчас в регионе установились морозы до −13°C, но синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание до −26…−30°C в ближайшие дни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
