В Союзе потребителей не нашли причин ограничивать возврат на маркетплейсах
Маркетплейсы сами приучили потребителей к бесплатным возвратам товаров и вряд ли заинтересованы в отказе от подобной опции, сказал НСН Алексей Койтов.
Механизм, который бы позволил снизить число возвратов товаров на маркетплейсах, уже существует, однако сами площадки не заинтересованы в этом, заявил в беседе с НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
В России могут измениться правила возврата товаров, купленных на онлайн-площадках. Новый подход предложило Минэкономразвития. Предполагается, что от некоторых заказов при поступлении их в ПВЗ или передаче курьеру отказаться не удастся. Часть товаров нельзя будет вернуть после проверки и получения. Как сообщают «Известия», по экспертным оценкам, уровень возвратов в онлайн-торговле в России составляет порядка 24–30% в зависимости от категории. Однако Койтов отметил, что действующий закон уже предусматривает механизм снижения уровня возврата товар
«Запредельное число возвратов происходит, поскольку маркетплейсы сами проявляют избыточную лояльность. Сегодня без потерь и рисков можно заказать сколько угодно вещей, выкупить одну или ни одной. Этим, к сожалению, часто пользуются не потребители, а негодяи, которые занимаются нечестной конкуренцией. Один продавец покупает у другого, и пока товар катается по ПВЗ страны – он из продажи выпадает. Конечно, и потребители заказывают много вещей, если есть такая возможность. Право возникло, поскольку люди лишены возможности понять свойства товара при дистанционном заказе. Но есть оговорка, что в случае возврата товара потребитель должен возместить продавцу расходы на обратную доставку. То есть маркетплейс не имеет права брать комиссию, но продавец имеет право возмещать расходы. Механизм, решающий проблему, сегодня в законе есть, он просто не применяется маркетплейсами», - сказал он.
По словам собеседника НСН, решение проблемы с большим числом возвратов товаров невыгодна самим маркетплейсам.
«Маркетплейсы настолько приучили клиента, что все это удобно и бесплатно, что понимают: если механизм, предусмотренный законом, запустят, получат снижение в доходах. За любой товар при возврате платит продавец. Маркетплейс только зарабатывает на таком количестве возврата. Возникает вопрос: зачем тогда ограничивать права потребителя. Мы готовы сделать исключение для скоропортящихся товаров. Например, для молока, которое нужно хранить в холодильнике. Но из 300-350 миллиардов единиц товаров, которые обращается на рынке в год, скоропортящиеся товары представляют десятую долю процента. Сейчас предлагается взять и огромными группами категории товара исключить право на возврат. Мы выступаем против. Это приведет только к послаблениям для бизнеса и ограничениям прав потребителя. Модель маркетплейса уже позволяет продавцу знать заранее, сколько будет стоить обратная доставка. Он на этапе заказа перед оплатой может сделать приписку: при отказе придется возместить конкретную сумму», - уточнил Койтов.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что покупатели, приученные к покупкам на маркетплейсах, не откажутся от них, даже если не все товары можно будет вернуть. При этом сами маркетплейсы, по его словам, в этом случае снизят нагрузку на логистику.
