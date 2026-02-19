В России могут измениться правила возврата товаров, купленных на онлайн-площадках. Новый подход предложило Минэкономразвития. Предполагается, что от некоторых заказов при поступлении их в ПВЗ или передаче курьеру отказаться не удастся. Часть товаров нельзя будет вернуть после проверки и получения. Как сообщают «Известия», по экспертным оценкам, уровень возвратов в онлайн-торговле в России составляет порядка 24–30% в зависимости от категории. Однако Койтов отметил, что действующий закон уже предусматривает механизм снижения уровня возврата товар

«Запредельное число возвратов происходит, поскольку маркетплейсы сами проявляют избыточную лояльность. Сегодня без потерь и рисков можно заказать сколько угодно вещей, выкупить одну или ни одной. Этим, к сожалению, часто пользуются не потребители, а негодяи, которые занимаются нечестной конкуренцией. Один продавец покупает у другого, и пока товар катается по ПВЗ страны – он из продажи выпадает. Конечно, и потребители заказывают много вещей, если есть такая возможность. Право возникло, поскольку люди лишены возможности понять свойства товара при дистанционном заказе. Но есть оговорка, что в случае возврата товара потребитель должен возместить продавцу расходы на обратную доставку. То есть маркетплейс не имеет права брать комиссию, но продавец имеет право возмещать расходы. Механизм, решающий проблему, сегодня в законе есть, он просто не применяется маркетплейсами», - сказал он.