Россиянам назвали причину роста «блинной» инфляции

Он отмететил, что производители и продавцы «чуть подняли цены» на ингредиенты, необходимые для приготовления традиционных для праздника блинов.

«Кроме того, такое колебание может быть обусловлено сезонными или логистическими факторами, в условиях холодной и снежной зимы доставлять продукты становится дороже», - подчеркнул эксперт.

Брюханов добавил, что в росте стоимости яиц также можно отметить отложенный эффект от подорожания электроэнергии, кормов и оборудования, однако во втором квартале цены начнут снижаться в связи с увеличением предложения и удешевления логистики.

Ранее депутаты Госдумы направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой проверить цены на продукты для блинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

