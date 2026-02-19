Россиянам назвали причину роста «блинной» инфляции
Стопка из десяти блинчиков за семь дней подорожала на 0,2%. Экономист Михаил Брюханов заявил сайту aif.ru, что рост «блинной» инфляции связан с Масленницей.
Он отмететил, что производители и продавцы «чуть подняли цены» на ингредиенты, необходимые для приготовления традиционных для праздника блинов.
«Кроме того, такое колебание может быть обусловлено сезонными или логистическими факторами, в условиях холодной и снежной зимы доставлять продукты становится дороже», - подчеркнул эксперт.
Брюханов добавил, что в росте стоимости яиц также можно отметить отложенный эффект от подорожания электроэнергии, кормов и оборудования, однако во втором квартале цены начнут снижаться в связи с увеличением предложения и удешевления логистики.
Ранее депутаты Госдумы направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой проверить цены на продукты для блинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
