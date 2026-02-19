Россиян призвали не рассылать открытки в Прощеное воскресенье
Перед началом Великого поста верующие просят друг у друга прощения, однако допускают при этом серьёзную ошибку. Об этом ОТР рассказал священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.
Он указал что многие «просто рассылают открытки или голосовые сообщения в мессенджерах», в итоге превращая всё в формальное исполнение обычая.
По словам Конюхова, просить прощения следует лично, особенно что «у тех людей, перед которыми мы знаем, что действительно согрешили».
«Лучше не делать никаких общих рассылок, а точечно посмотреть, с кем действительно у нас были какие-то конфликты, где кого-то мы действительно задели», — порекомендовал он.
Священник добавил, что искренне просить прощения нужно не только раз в году.
Ранее иерей Валерий Сосковец заявил «Радиоточке НСН», что современные подростки дурную энергию направляют на игры в телефоне, что не так уж и плохо.
