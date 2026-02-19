По его словам, Москва не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе.

«Это вряд ли может чем-то помочь», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас указала на необходимость активной роли Евросоюза в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».