Песков: Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорах по Украине
19 февраля 202617:26
Европейские страны не участвуют в переговорах по урегулированию на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе.
«Это вряд ли может чем-то помочь», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас указала на необходимость активной роли Евросоюза в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Липецкой области выросло число пострадавших при обрушении крышы автозавода
- Дерипаска предупредил о последствиях банковской реструктуризации ГК «Самолет»
- Дегтярев: Ски-альпинист Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта РФ
- «Хардкор на 40-летие»: Александр Ф.Скляр о юбилейном концерте и фильме про «Ва-Банкъ»
- Очередь желающих: Юрист объяснил «парадоксальную» нехватку судей в России
- Лавина сошла на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии
- Россиян призвали не рассылать открытки в Прощеное воскресенье
- Песков: Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорах по Украине
- В Союзе потребителей не нашли причин ограничивать возврат на маркетплейсах
- Россиянам назвали причину роста «блинной» инфляции