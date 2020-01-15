Аналитик: Бороться нужно не с телефонными мошенниками, а с утечками данных

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предложило Федеральной антимонопольной службe инициировать разработку и внедрение в России технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с мошенниками.

Цифровой отпечаток звонка — это цифровой сертификат c системoй шифрования, который операторы связи присваивают каждому звонку. Как пишут «Известия», если звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, то оператор поймет, что номер телефона абонента подделан, и сможет заблокировать данный звонок.

Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил в интервью НСН, что бороться нужно, прежде всего, с теми, кто «сливает» базы данных клиентов.

«Даже сейчас оператор может выполнять проверку того, действительно ли звонит абонент, которому принадлежит номер, или нет. Но всё равно есть технологии, которые позволяют обходить эти проверки. Инициатива правильная, но на практике мы сталкиваемся с тем, что на все ограничения можно обойти», - считает эксперт.