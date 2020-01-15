Аналитик: Бороться нужно не с телефонными мошенниками, а с утечками данных
В аналитическом центре по кибербезопасности рассказали НСН, кто представляет настоящую угрозу в случаях с телефонными мошенниками.
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предложило Федеральной антимонопольной службe инициировать разработку и внедрение в России технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с мошенниками.
Цифровой отпечаток звонка — это цифровой сертификат c системoй шифрования, который операторы связи присваивают каждому звонку. Как пишут «Известия», если звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, то оператор поймет, что номер телефона абонента подделан, и сможет заблокировать данный звонок.
Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил в интервью НСН, что бороться нужно, прежде всего, с теми, кто «сливает» базы данных клиентов.
«Даже сейчас оператор может выполнять проверку того, действительно ли звонит абонент, которому принадлежит номер, или нет. Но всё равно есть технологии, которые позволяют обходить эти проверки. Инициатива правильная, но на практике мы сталкиваемся с тем, что на все ограничения можно обойти», - считает эксперт.
«Проблема-то не в телефонных звонках, а в том, что в банках, других крупных организациях постоянно утекает информация. Мошенники собирают эти базы и звонят целевой аудитории. Если звонит человек с улицы и просит назвать личные данные, то нормальный абонент пошлет его куда подальше. Но если звонящий обращается по имени-отчеству, знает номер счета банка, лежащую на ней сумму. Человек делает вывод: ему звонят из банка, уровень доверия выше. И выдает нужную секретную информацию, например, пароль», - обозначил суть проблемы Владимир Ульянов.
К слову, в Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров уверены, что появление новой технологии поможет бороться не только с недобросовестной рекламой и телефонными мошенниками, но и с анонимными сообщениями о минировании.
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