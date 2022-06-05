В Саксонии раскритиковали министра экономики ФРГ за намерение отказаться от газа из РФ

«Прежде, чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надежное энергоснабжение. Это относится прежде всего к нефти, и, конечно же, к газу», — цитирует его Газета.ru.

По мнению Кречмера, глава минэкономики Германии Роберт Хабек, должен делать все, чтобы избежать рецессию, а не нагнетать страх по этому поводу у населения.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что запрет на поставки российского газа не обсуждается, в том числе в рамках следующего пакета санкций Евросоюза в отношении России.



