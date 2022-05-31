Нехаммер: Эмбарго на российский газ не обсуждается
Запрет на поставки российского газа не обсуждается, в том числе в рамках следующего пакета санкций Евросоюза в отношении России. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня: эмбарго на газ обсуждаться не будет», — цитирует политика РИА Новости.
Нехаммер отметил, что об этом также «ясно дал понять» канцлер Германии Олаф Шольц, пишет RT.
Между тем в ЕС согласовали частичное эмбарго на поставки российской нефти. Запрет коснется двух третей импорта сырья из РФ, отмечает «Свободная пресса».
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