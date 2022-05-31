Нехаммер: Эмбарго на российский газ не обсуждается

«Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня: эмбарго на газ обсуждаться не будет», — цитирует политика РИА Новости.

Нехаммер отметил, что об этом также «ясно дал понять» канцлер Германии Олаф Шольц, пишет RT.

Между тем в ЕС согласовали частичное эмбарго на поставки российской нефти. Запрет коснется двух третей импорта сырья из РФ, отмечает «Свободная пресса».

