В Россию поступила вторая партия азербайджанских яиц

В Россию поступила вторая партия куриных яиц из Азербайджана, сообщает в Telegram Россельхознадзор.

Депутат Госдумы объяснил повышенный спрос на яйца «ростом качества жизни»

Речь идет о 18 тоннах, это 306 тысяч штук. Первая партия из 36 тонн (612 тысяч штук) поступила в Россию 19 декабря.

Правительство России приняло решение обнулить на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур. Это сделано, чтобы стабилизировать цены на продукцию в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:АзербайджанЯйца

Горячие новости

Все новости

партнеры