В Россию поступила вторая партия азербайджанских яиц

Речь идет о 18 тоннах, это 306 тысяч штук. Первая партия из 36 тонн (612 тысяч штук) поступила в Россию 19 декабря.

Правительство России приняло решение обнулить на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур. Это сделано, чтобы стабилизировать цены на продукцию в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

