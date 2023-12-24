В Россию поступила вторая партия азербайджанских яиц
24 декабря 202306:02
В Россию поступила вторая партия куриных яиц из Азербайджана, сообщает в Telegram Россельхознадзор.
Речь идет о 18 тоннах, это 306 тысяч штук. Первая партия из 36 тонн (612 тысяч штук) поступила в Россию 19 декабря.
Правительство России приняло решение обнулить на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур. Это сделано, чтобы стабилизировать цены на продукцию в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru