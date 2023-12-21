Депутат Госдумы объяснил повышенный спрос на яйца «ростом качества жизни»
Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в интервью «Дума ТВ» заявил, что увеличение спроса на куриное мясо и куриные яйца связано с возросшим уровнем жизни россиян.
Отвечая на вопрос о причинах подорожания куриных яиц в России, он отметил, что рост спроса «вовремя отследили», а анализ показал, что граждане стали в принципе больше потреблять мясных продуктов, куриного мяса и яиц.
«Переразмеренные мощности, с одной стороны, а с другой — неудовлетворенный спрос — это всегда плохо. Всё время нужно поддерживать баланс», — указал парламентарий.
Гутенев добавил, что в настоящее время куриные яйца закупаются у Азербайджана, Турции, Ирана, при этом импортные продукты должны быть не только дешевыми, но и качественными.
Ранее аналитический проект «Контур.Фокус» провёл исследование и выяснил, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в России на 11,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru