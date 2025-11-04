Минобороны сообщило о перехвате 38 украинских дронов за три часа
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили и перехватили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером 31 октября. В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные расчеты ПВО отразили атаку беспилотников самолетного типа. В Минобороны уточнили, что 34 дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, а еще по два — над Воронежской областью и Республикой Крым.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны сообщило о перехвате 38 украинских дронов за три часа
- Зеленский сообщил о поставке двух систем Patriot из Германии
- Посольство РФ на Филиппинах предупредило россиян об опасности тайфуна «Калмаэги»
- ЕК усомнилась в готовности Украины бороться с коррупцией
- Песков сообщил, что Россия не передает США карты линии боевого соприкосновения
- Москва выразила протест Италии из-за антироссийской кампании в СМИ
- США подтвердили продолжение поставок оружия Украине
- Путин не получал поздравления от Трампа с Днем народного единства
- Российским ватерполистам разрешили участвовать в международных турнирах
- Каллас рассказала, когда Украина может вступить в Евросоюз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru