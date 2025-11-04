Минобороны сообщило о перехвате 38 украинских дронов за три часа

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили и перехватили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером 31 октября. В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные расчеты ПВО отразили атаку беспилотников самолетного типа. В Минобороны уточнили, что 34 дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, а еще по два — над Воронежской областью и Республикой Крым.

Минобороны: ПВО за ночь сбили 64 БПЛА ВСУ

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
