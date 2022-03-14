В России захотели установить уголовную ответственность за исполнение санкций Запада

«Единая Россия» предлагает установить уголовную ответственность для руководства компаний за исполнение в России западных санкций. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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Он полагает, что следование иностранным санкциям внутри страны можно расценивать как косвенное свидетельство их поддержки. По словам политика, по сути это «прямое пособничество ухудшению экономической ситуации».

Поправки Турчак пообещал подготовить в ближайшее время.

Страны Запада с помощью санкций пытаются подорвать экономический потенциал России и Белоруссии, а также ухудшить качество жизни граждан. Об этом ранее в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Андрей ТурчакСанкции Против РоссииЕдиная Россия
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