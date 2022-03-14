В России захотели установить уголовную ответственность за исполнение санкций Запада

Он полагает, что следование иностранным санкциям внутри страны можно расценивать как косвенное свидетельство их поддержки. По словам политика, по сути это «прямое пособничество ухудшению экономической ситуации».

Поправки Турчак пообещал подготовить в ближайшее время.

Страны Запада с помощью санкций пытаются подорвать экономический потенциал России и Белоруссии, а также ухудшить качество жизни граждан. Об этом ранее в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

