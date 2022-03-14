Мишустин: Запад пытается подорвать потенциал России и Белоруссии
Страны Запада с помощью санкций пытаются подорвать экономический потенциал России и Белоруссии, а также ухудшить качество жизни граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
По его словам, правительства двух стран принимают меры для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность. Премьер-министр также подчеркнул, что следует усилить интеграцию в Союзном государстве.
Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
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