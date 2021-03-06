В России выпустили рекордное количество банковских карт
Российские банки по итогам четвертого квартала впервые превысили объем выпущенных карт в 300 миллионов единиц, информирует Центробанк. Это свидетельствует о насыщенности рынка, убежден глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его словам, каждый трудоспособный россиянин обладает примерно четырьмя картами, сообщает РИА Новости.
В октябре-декабре 2020 года российские банки увеличили выпуск кредитных карт на 2,7% - до 301,1 миллиона штук, в том числе новых - 8 миллионов. Одновременно росла доля объема «пластика» в использовании – плюс 4% и достигла исторического максимума в 209,5 миллиона единиц.
Достов сделал вывод о двух причинах такого роста выпуска банковских карт. С одной стороны, россияне возвращаются к нормальной жизни, оформляя карты для получения пенсий и стипендий. С другой, из-за действующих ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса часть клиентов не смогла переоформить свой «пластик», и банки продолжали обслуживать фактически просроченные платежные документы. Теперь у людей есть возможность привести их в порядок.
Ранее сообщалось, что Российские банки ужесточили правила выдачи кредитных карт и снизили их выдачу до многолетнего минимума в январе. Меньше трети обращений по поводу получения кредиток было удовлетворено в январе – всего 28%, сообщают в компании.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 022 / сут.
Умерли
88 726+441 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 027 / сут.
- Космонавты на МКС ликвидировали первую трещину в российском модуле
- В России выпустили рекордное количество банковских карт
- В России за сутки выявили 11 022 новых случаев инфицирования коронавируса
- Стали известны приложения-«шпионы»
- Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения издержек в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru