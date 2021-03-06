В России выпустили рекордное количество банковских карт

В октябре-декабре 2020 года российские банки увеличили выпуск кредитных карт на 2,7% - до 301,1 миллиона штук, в том числе новых - 8 миллионов. Одновременно росла доля объема «пластика» в использовании – плюс 4% и достигла исторического максимума в 209,5 миллиона единиц.

Достов сделал вывод о двух причинах такого роста выпуска банковских карт. С одной стороны, россияне возвращаются к нормальной жизни, оформляя карты для получения пенсий и стипендий. С другой, из-за действующих ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса часть клиентов не смогла переоформить свой «пластик», и банки продолжали обслуживать фактически просроченные платежные документы. Теперь у людей есть возможность привести их в порядок.

Ранее сообщалось, что Российские банки ужесточили правила выдачи кредитных карт и снизили их выдачу до многолетнего минимума в январе. Меньше трети обращений по поводу получения кредиток было удовлетворено в январе – всего 28%, сообщают в компании.

