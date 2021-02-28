Названы сроки внедрения Apple Pay для держателей карт «Мир»

«Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты платежной системы «Мир» на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», – говорится в документе.

Карты «Мир» могут появиться в Apple Pay с 27 апреля. Однако, банки самостоятельно установят для клиентов сроки, когда они смогут привязать «Мир» к кошельку Apple, уточняет РБК.

Внедрение сервиса Apple Pay для клиентов платежной системы «Мир» подтвердил ее представитель, отметив, что дополнительная информация будет предоставлена позже, пишет Газета.ru.

Ранее Центробанк принял решение о переносе всех пенсионных отчислений на карту «Мир» – для этого каждому пенсионеру требовалось открыть счет в платежной системе и привязать его к карте. Из-за пандемии сроки введения всеобщего получения пенсий на карту несколько раз сдвигались.

