Названы сроки внедрения Apple Pay для держателей карт «Мир»

Национальная платежная система «Мир» даст возможность включить свои карты в сервис безналичной оплаты Apple Pay в конце апреля. Об этом информирует РБК со ссылкой на бюллетень, направленный кредитным организациям.

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«Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты платежной системы «Мир» на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», – говорится в документе.

Карты «Мир» могут появиться в Apple Pay с 27 апреля. Однако, банки самостоятельно установят для клиентов сроки, когда они смогут привязать «Мир» к кошельку Apple, уточняет РБК.

Внедрение сервиса Apple Pay для клиентов платежной системы «Мир» подтвердил ее представитель, отметив, что дополнительная информация будет предоставлена позже, пишет Газета.ru.

Ранее Центробанк принял решение о переносе всех пенсионных отчислений на карту «Мир» – для этого каждому пенсионеру требовалось открыть счет в платежной системе и привязать его к карте. Из-за пандемии сроки введения всеобщего получения пенсий на карту несколько раз сдвигались.

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ФОТО: pexels.com
ТЕГИ:Банковские КартыПлатежиПлатежные СистемыAppleКарта Мир
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