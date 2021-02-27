Банки в два раза реже стали выдавать россиянам кредитные карты
Российские банки ужесточили правила выдачи кредитных карт и снизили их выдачу до многолетнего минимума в январе. Об этом сообщают в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Меньше трети обращений по поводу получения кредиток было удовлетворено в январе – всего 28%, сообщают в компании. По сравнению с декабрем это меньше на 45% и на 17% - с январем прошлого года, до 578 тысяч кредиток уточняет РИА Новости.
Несмотря на то, что средний лимит по кредитным картам вырос на 0,6% (до 65,2 тысячи рублей) общий объем выданных средств сократился почти в двое - на 43% (до 37,7 миллиарда рублей).
Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин объясняет январское снижение выдачи «пластика» двумя факторами — сезонностью и консервативными подходами кредиторов. Он подчеркнул, что объем выданных кредитных карт оказался минимальным уровнем за несколько лет, пишет Газета. ru.
В компании отметили, что россияне торопятся забрать одобренную карту больше, чем прежде.
Ранее сообщалось, что объем просроченных долгов россиян по кредитным картам в 2020 году увеличился на 20%.
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