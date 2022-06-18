В России выпустили первую партию подгузников и прокладок из целлюлозы собственного производства

Крупные российские компании, специализирующиеся на производстве средств гигиены, в том числе компании «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго», произвели первые партии товаров из местной целлюлозы в общем объеме около 3 млн штук. Покупатели смогут приобрести партии отечественных товаров еще до конца месяца.

В течение последнего года российские производители в этой сфере были лишены государственной поддержки. По мнению экспертов, российская отрасль находится под угрозой уничтожения из-за китайских конкурентов без субсидий государства.

Ранее в пресс-службе Минпромторга России пообещали, что дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет, у российских производителей есть запас готовой продукции и сырье для их выпуска.

