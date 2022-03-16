«Детский мир» зафиксировал максимальные цены на подгузники и детское питание

Группа компаний «Детский мир», являющаяся лидером на рынке детских товаров в России, зафиксировала максимальные розничные цены на товары первой необходимости, сообщает ТАСС.

В их числе, в частности, детское питание, подгузники, детская одежда и обувь.

В компании отмечают, что в магазинах сети достаточные запасы товаров первой необходимости.

Ранее магазины «Ашан» и «Атак» ввели ограничения на продажу социально значимых товаров с долгим сроком хранения. Сообщалось, что в одни руки отпускают не более пяти упаковок муки, 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла и трех пачек соли.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что ограничение продажи отдельных товаров является «тактически правильной» мерой, к которой вскоре могут прибегнуть все российские торговые сети.

