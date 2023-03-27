В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами

При продаже с дисконтом более 90% размер взноса составит от 10% и более рыночной стоимости актива.

При меньшем размере дисконта сумма добровольного взноса снижается до 5% от рыночной стоимости. Об этом говорится в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Центральный банк России 24 марта продлил на полгода ограничения на вывод средств резидентами недружественных стран. Регулятор сообщил, что решение принято для поддержания финансовой стабильности, передает НСН.

