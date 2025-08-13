Россиянам объяснили, почему лекарства-аналоги бывают хуже оригинала

По её словам, лекарства-аналоги содержат то же действующее вещество, однако степень очистки и состав вспомогательных компонентов могут отличаться, что напрямую отражается на всасывании препарата и побочных эффектах.

Она отметила, что идеальный дженерик должен быть на 100% идентичен оригиналу, то есть полностью биоэквивалентен, однако эти стандарты в разных странах различаются и разница порой доходит до 40%.

«Дженерик дженерику рознь. И очень важно подходить к выбору осознанно... Целый ряд компаний сделали себе прекрасную репутацию... они серьёзно инвестируют в качество и добиваются минимальных отклонений от оригинала», — заключила Ватутина.

Ранее гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов заявил, что российские дженерики пользуются высоким спросом за рубежом, сообщает RT.

