В Норвегии заявили о причастности «пророссийских» хакеров к атаке на дамбу

Глава Полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Беате Гангос обвинила предполагаемых пророссийских хакеров во взломе системы управления дамбой в коммуне Бремангер на юге страны, сообщает газета VG.

Инцидент произошел в апреле: злоумышленники удаленно открыли клапаны механизма слива воды, в результате чего на протяжении четырех часов из дамбы вытекало около 500 литров в секунду. Атака была обнаружена и прекращена.

Хакеры опубликовали первую партию похищенных данных у «Аэрофлота»

Гангос заявила, что подобные действия отражают изменения в тактике «пророссийских киберакторов», и обвинила Москву в попытках дестабилизировать норвежское общество и выявлять уязвимости страны. Доказательств своих утверждений она не представила.

Глава военной разведки Нильс Андреас Стенсенес, в свою очередь, назвал Россию «крупнейшей угрозой» для Норвегии, но отметил, что, по оценке спецслужб, иностранные государства не стремятся существенно повлиять на предстоящие парламентские выборы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:НорвегияРусские Хакеры

Горячие новости

Все новости

партнеры