В Норвегии заявили о причастности «пророссийских» хакеров к атаке на дамбу

Гангос заявила, что подобные действия отражают изменения в тактике «пророссийских киберакторов», и обвинила Москву в попытках дестабилизировать норвежское общество и выявлять уязвимости страны. Доказательств своих утверждений она не представила.

Глава военной разведки Нильс Андреас Стенсенес, в свою очередь, назвал Россию «крупнейшей угрозой» для Норвегии, но отметил, что, по оценке спецслужб, иностранные государства не стремятся существенно повлиять на предстоящие парламентские выборы, передает «Радиоточка НСН».

