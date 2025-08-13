В Норвегии заявили о причастности «пророссийских» хакеров к атаке на дамбу
Глава Полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Беате Гангос обвинила предполагаемых пророссийских хакеров во взломе системы управления дамбой в коммуне Бремангер на юге страны, сообщает газета VG.
Инцидент произошел в апреле: злоумышленники удаленно открыли клапаны механизма слива воды, в результате чего на протяжении четырех часов из дамбы вытекало около 500 литров в секунду. Атака была обнаружена и прекращена.
Гангос заявила, что подобные действия отражают изменения в тактике «пророссийских киберакторов», и обвинила Москву в попытках дестабилизировать норвежское общество и выявлять уязвимости страны. Доказательств своих утверждений она не представила.
Глава военной разведки Нильс Андреас Стенсенес, в свою очередь, назвал Россию «крупнейшей угрозой» для Норвегии, но отметил, что, по оценке спецслужб, иностранные государства не стремятся существенно повлиять на предстоящие парламентские выборы, передает «Радиоточка НСН».
