В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции

В России впервые введен национальный стандарт, регулирующий продажу фермерской продукции. Как сообщили в Роскачестве, ГОСТ Р 72236-2025 устанавливает единые требования к маркировке и представлению информации о таких товарах. Он вступит в силу 1 января 2026 года и будет обязательным для организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих фермерские продукты.

Документ разработан Роскачеством совместно с техническим комитетом по стандартизации «Услуги торговли». В нем закреплены правила указания названия и местоположения хозяйства, состава и особенностей продукции, а также оформления «фермерских зон» в местах продаж.

Ведомство подчеркивает, что стандарт призван повысить прозрачность рынка, помочь покупателям осознанно выбирать товары и поддерживать малых отечественных производителей.

По словам замглавы Роскачества Елены Саратцевой, новый ГОСТ позволит отделить настоящие фермерские продукты от имитаций, а глава Росстандарта Антон Шалаев назвал его важным шагом в защите интересов как производителей, так и потребителей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
