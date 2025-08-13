В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции

В России впервые введен национальный стандарт, регулирующий продажу фермерской продукции. Как сообщили в Роскачестве, ГОСТ Р 72236-2025 устанавливает единые требования к маркировке и представлению информации о таких товарах. Он вступит в силу 1 января 2026 года и будет обязательным для организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих фермерские продукты.

Документ разработан Роскачеством совместно с техническим комитетом по стандартизации «Услуги торговли». В нем закреплены правила указания названия и местоположения хозяйства, состава и особенностей продукции, а также оформления «фермерских зон» в местах продаж.