Трамп допустил проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае успешных переговоров с Владимиром Путиным планирует почти сразу организовать вторую встречу с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время выступления перед журналистами.
По словам Трампа, трехсторонний формат не состоится, если на предстоящей беседе с президентом России он «не получит нужных ответов». Американский лидер также рассказал о недавних разговорах с европейскими коллегами и Зеленским, назвав их «очень дружескими» и оценив на «десять из десяти».
Трамп и Путин встретятся 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Глава Белого дома назвал целью переговоров завершение конфликта на Украине, подчеркнув, что это будет «пробная» встреча для оценки перспектив мирной сделки.
Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее уточнял, что стороны намерены обсудить варианты долгосрочного урегулирования, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru