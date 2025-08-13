Трамп допустил проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае успешных переговоров с Владимиром Путиным планирует почти сразу организовать вторую встречу с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время выступления перед журналистами.

По словам Трампа, трехсторонний формат не состоится, если на предстоящей беседе с президентом России он «не получит нужных ответов». Американский лидер также рассказал о недавних разговорах с европейскими коллегами и Зеленским, назвав их «очень дружескими» и оценив на «десять из десяти».