Банк России продлил ограничения на вывод средств из страны
Центробанк России продлил еще на полгода ограничения на вывод из страны средств нерезидентов из недружественных стран, сообщает телеканал «360».
Мера затрагивает счета брокеров и доверительных управляющих. Регулятор отмечает, что решение принято для поддержания финансовой стабильности.
Изначально ограничение на переводы ЦБ РФ ввел 1 апреля 2022 года. Работающие в России нерезиденты могут переводить средства в размере одной заработной платы. Для неработающих нерезидентов из недружественных стран сохраняется запрет на переводы за рубеж.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство рассмотрит поручение проработать вопрос о смягчении ограничений для компаний из США и Европы по вопросу вывода дивидендов из РФ.
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