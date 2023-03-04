Путин подписал указ о порядке сделок с бумагами, купленными у недружественных нерезидентов

Указ определяет порядок сделок с российскими акциями, ОФЗ, облигациями и паями, если они влекут за собой переход права собственности, передачу активов в залог или доверительное управление. Сделки с такими бумагами (в том числе передача резидентам, нерезидентам дружественных государств или находящимся под контролем юридических или физических лиц из РФ) могут проводиться с разрешения Центробанка или правительственной комиссии.

Кроме того, указ регулирует операции с российскими ценными бумагами, которые состоятся в дальнейшем. Совет директоров ЦБ может установить максимальное количество и объем таких сделок. Исключение — будущие операции находящихся под западными санкциями банков с российскими ценными бумагами (помимо ОФЗ, полученных при погашении обязательств по кредиту или договору займа, исполнение по которому обеспечено залогом бумаг РФ).

Документ в том числе предписывает регистраторам и депозитариям обеспечивать обособленный учет отечественных ценных бумаг.

Указ вступил в силу со дня публикации.

