Путин подписал указ о порядке сделок с бумагами, купленными у недружественных нерезидентов
Президент Владимир Путин подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами эмитентов РФ, купленными у нерезидентов из недружественных стран после 1 марта 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ определяет порядок сделок с российскими акциями, ОФЗ, облигациями и паями, если они влекут за собой переход права собственности, передачу активов в залог или доверительное управление. Сделки с такими бумагами (в том числе передача резидентам, нерезидентам дружественных государств или находящимся под контролем юридических или физических лиц из РФ) могут проводиться с разрешения Центробанка или правительственной комиссии.
Кроме того, указ регулирует операции с российскими ценными бумагами, которые состоятся в дальнейшем. Совет директоров ЦБ может установить максимальное количество и объем таких сделок. Исключение — будущие операции находящихся под западными санкциями банков с российскими ценными бумагами (помимо ОФЗ, полученных при погашении обязательств по кредиту или договору займа, исполнение по которому обеспечено залогом бумаг РФ).
Документ в том числе предписывает регистраторам и депозитариям обеспечивать обособленный учет отечественных ценных бумаг.
Указ вступил в силу со дня публикации.
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