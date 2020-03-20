В России возник дефицит ноутбуков из-за «удалёнки»
В России из-за перевода части работников на уделенную работу из-за коронавируса наблюдается повышенный спрос на ноутбуки. Спрос также обусловлен ослаблением рубля, пишет РБК со ссылкой на исследование компании GfK.
По данным специалистов, продажи ноутбуков с 2 по 15 марта увеличились из-за роста опасений, что власти объявят карантин, и подготовки руководства компаний к переходу на удалённую работу, отмечает RT.
Помимо этого, россияне, которые планировали приобрести технику, срочно делают это, пока цены на ноутбуки остались на прежнем уровне, сообщает Ura.ru.
Отмечается, что рынок оказался не готов к такому большому спросу, и что у продавцов не осталось ноутбуков «популярных в корпоративной среде» марок. В основном речь идет о технике в ценовом сегменте выше 40 тыс. рублей.
Между тем, в России может появиться новый вид занятости - неполный дистанционный труд, то есть россияне смогут трудиться, как в офисе, так и дома. Этот вопрос уже в этом месяце собираются обсудить Минтруд, профсоюзы и работодатели. Речи о сокращении рабочего времени по аналогии с обсуждавшейся в прошлом году четырехдневной рабочей неделей не идет. Об этом профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская рассказала в беседе с НСН.
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