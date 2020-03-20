В России возник дефицит ноутбуков из-за «удалёнки»

Помимо этого, россияне, которые планировали приобрести технику, срочно делают это, пока цены на ноутбуки остались на прежнем уровне, сообщает Ura.ru.

Отмечается, что рынок оказался не готов к такому большому спросу, и что у продавцов не осталось ноутбуков «популярных в корпоративной среде» марок. В основном речь идет о технике в ценовом сегменте выше 40 тыс. рублей.

Между тем, в России может появиться новый вид занятости - неполный дистанционный труд, то есть россияне смогут трудиться, как в офисе, так и дома. Этот вопрос уже в этом месяце собираются обсудить Минтруд, профсоюзы и работодатели. Речи о сокращении рабочего времени по аналогии с обсуждавшейся в прошлом году четырехдневной рабочей неделей не идет. Об этом профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская рассказала в беседе с НСН.



