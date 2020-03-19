Адвокат: «Удаленка» пойдет на пользу российским судам
Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН прокомментировал перемены в работе судебной системы из-за коронавируса.
Российским судам предписали рассматривать дела выборочно из-за коронавируса. Согласно постановлению президиума Верховного суда РФ, в ближайшее время должны рассматриваться лишь срочные дела. Кроме того, необходимо ограничить доступ в суд лиц, которые не являются участниками процесса. Также судам предписали на время прекратить личный прием граждан. Подать документы люди смогут через электронные интернет-приемные и по почте. Мера действует с 19 марта по 10 апреля.
Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло рассказал НСН о плюсах удаленной работы судов. По его словам, качество и скорость рассмотрения дел это только бы повысило.
«Для этого есть определенные основания, конечно. И пандемия - это серьезное основание. Здесь невозможно соблюсти требование закона о сроках рассмотрения дел. Запрет на допуск лиц, участвующих в процессах - это ограничение прав граждан и нарушение принципов судопроизводства, но в данной ситуации это оправдано. Я бы думал по другом - сейчас в эпоху цифровизации очень многие дела можно было рассматривать удаленно. Никаких проблем для этого нет. Была бы колоссальная экономия! Видеоконференции, представление доказательств, особенно по гражданским делам - это повысило бы качество рассмотрения дел, потому что при такой передаче все показания, объяснения, доказательства фиксировались бы и не было бы судейского усмотрения. Но вообще и уголовный, и арбитражный, и гражданский процесс нуждается в совершенствовании, нужна более четкая алгоритмизация основных принципов и процессуальных действий. Нужно повышение роли адвокатов и других участников процесса. Тогда такие ситуации как сейчас почти не будут помехой нормальной работы судебной системы», - добавил он.
Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина по коронавирусу. Данная мера подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Ведомство напомнило, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным и контактным путями. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, граждане, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или контактировали с такими людьми, должны 14 дней провести на карантине.
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