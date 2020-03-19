В ВШЭ оценили идею о неполном дистанционном труде
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики рассказала НСН, как это отразится на занятости россиян.
В России может появиться новый вид занятости - неполный дистанционный труд, то есть россияне смогут трудиться, как в офисе, так и дома. Как пишут «Известия», этот вопрос уже в этом месяце собираются обсудить Минтруд, профсоюзы и работодатели.
Речи о сокращении рабочего времени по аналогии с обсуждавшейся в прошлом году четырехдневной рабочей неделей не идет. Об этом профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская рассказала в беседе с НСН.
«Четырехдневка – это сокращение рабочей недели. А неполный дистанционный труд – это переформатирование занятости. Это разные истории. Я как экономист только рада. Раньше была возможна либо только удаленная работа, либо только на рабочем месте. Сейчас будет микс, условно говоря, три дня в офисе, два дня - на удаленке. Плохо, что об этом стали думать только когда жареный петух клюнул в одно место», - заметила она.
По мнению Елены Варшавской, слово «неполный» водит людей в заблуждение.
«Чаще всего имеют в виду неполный рабочий день, неполную рабочую неделю и соответствующую оплату. А здесь имеется в виду что вы не полностью дистанционно заняты», - добавила Варшавская.
Напомним, власти Москвы 18 марта призвали работодателей перевести часть сотрудников на работу на удаленке. Они отметили опыт других стран, который говорит о том, что сокращение числа социальных контактов - лучший способ замедлить распространение коронавирусной инфекции.
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