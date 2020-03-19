В ВШЭ оценили идею о неполном дистанционном труде

В России может появиться новый вид занятости - неполный дистанционный труд, то есть россияне смогут трудиться, как в офисе, так и дома. Как пишут «Известия», этот вопрос уже в этом месяце собираются обсудить Минтруд, профсоюзы и работодатели.

Речи о сокращении рабочего времени по аналогии с обсуждавшейся в прошлом году четырехдневной рабочей неделей не идет. Об этом профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская рассказала в беседе с НСН.

«Четырехдневка – это сокращение рабочей недели. А неполный дистанционный труд – это переформатирование занятости. Это разные истории. Я как экономист только рада. Раньше была возможна либо только удаленная работа, либо только на рабочем месте. Сейчас будет микс, условно говоря, три дня в офисе, два дня - на удаленке. Плохо, что об этом стали думать только когда жареный петух клюнул в одно место», - заметила она.