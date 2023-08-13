В России стоимость котлет с пюре выросла до максимума с июня 2022 года

В ведомстве сообщили, что средняя цена одной порции котлет с пюре выросла в июле до 254,54 рубля.



Для сравнения, в июне такой обед в России стоил в среднем 254,31 рубля.



А в начале 2023 года порция котлет с картофельным пюре составляла 247,01 рубля.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что с началом осени цены на мясо в России начнут опускаться. По его словам, рост цен на мясо и мясную продукцию в стране носит сезонный характер, сообщает «Интерфакс».





