В России стоимость котлет с пюре выросла до максимума с июня 2022 года
Средняя стоимость обеда из мясных котлет и картофельного пюре, поднялась до максимального уровня с июня прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
В ведомстве сообщили, что средняя цена одной порции котлет с пюре выросла в июле до 254,54 рубля.
Для сравнения, в июне такой обед в России стоил в среднем 254,31 рубля.
А в начале 2023 года порция котлет с картофельным пюре составляла 247,01 рубля.
Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что с началом осени цены на мясо в России начнут опускаться. По его словам, рост цен на мясо и мясную продукцию в стране носит сезонный характер, сообщает «Интерфакс».
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