Минсельхоз: рост цен на мясо в России стабилизируется к осени
С началом осени цены на мясо в России начнут опускаться, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, сообщает «Интерфакс».
По его словам, рост цен на мясо и мясную продукцию в стране носит сезонный характер.
Министр подчеркнул, что с учетом роста производства, стабилизируются и цены.
«У нас в принципе полная самообеспеченность этим видом продукции», — отметил Патрушев в ходе посещения Красноярского края.
Он добавил, что мяса, без учета птицы, произведено в РФ на 9% больше, чем годом ранее.
Ранее цены на курицу в России достигли исторического максимума, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru