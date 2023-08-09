Минсельхоз: рост цен на мясо в России стабилизируется к осени

По его словам, рост цен на мясо и мясную продукцию в стране носит сезонный характер.

Министр подчеркнул, что с учетом роста производства, стабилизируются и цены.

«У нас в принципе полная самообеспеченность этим видом продукции», — отметил Патрушев в ходе посещения Красноярского края.

Он добавил, что мяса, без учета птицы, произведено в РФ на 9% больше, чем годом ранее.

Ранее цены на курицу в России достигли исторического максимума, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

