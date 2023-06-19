«Себестоимость выросла»: Во «Вкусно – и точка» объяснили повышение цен на меню кафе

«Повышение будет на 6% в среднем с 26 июня. Причина повышения цен – это, действительно, подорожание себестоимости продукции. Повышение касается именно концепции Кафе, не основного меню. То, что СМИ написали про проблемы в логистике – это их домыслы. В то же время во «Вкусно – и точка» сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов», - сказала Меркушова.

Она отметила, что сеть разрабатывает различные акции и спецпредложения, чтобы клиенты могли выгодно покупать продукцию.

«Мы также разрабатываем различные акции и специальные предложения в приложении, пользуясь которыми можно выгодно приобретать нашу продукцию. Так, например, сейчас в приложении действует акция морковный торт и средний капучино за 265 рублей», - резюмировала Меркушова.

В декабре прошлого года гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что компания планирует в 2023 году повысить цены, но намерена делать это аккуратно, «чтобы потребители продолжали к нам приходить». Тогда он отмечал, что сеть быстрого питания уже подняла цены на отдельные позиции, чтобы «подровнять их под реалии рынка», сообщает «Радиоточка НСН».

