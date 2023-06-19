«Себестоимость выросла»: Во «Вкусно – и точка» объяснили повышение цен на меню кафе
Сеть начала разрабатывать различные акции и спецпредложения, чтобы клиенты могли выгодно покупать продукцию, отметила в эфире НСН Наталья Меркушова.
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» повысит цены в среднем на 6% почти на все меню, сообщила директор по связям с общественностью сети «Вкусно – и точка» Наталья Меркушова в интервью НСН. При этом она отметила, что цены у ресторанов все равно будут ниже, чем у конкурентов.
Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что «Вкусно – и точка» с 26 июня повысит цены на 5-8% почти на все меню из-за подорожавших ингредиентов и проблем с логистикой. В частности, стоимость чизкейка вырастет со 175 до 185 рублей. При этом изменение цен не затронет только напитки. Наталья Меркушова отметила, что информация про проблемы в логистике – это лишь домыслы.
«Повышение будет на 6% в среднем с 26 июня. Причина повышения цен – это, действительно, подорожание себестоимости продукции. Повышение касается именно концепции Кафе, не основного меню. То, что СМИ написали про проблемы в логистике – это их домыслы. В то же время во «Вкусно – и точка» сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов», - сказала Меркушова.
Она отметила, что сеть разрабатывает различные акции и спецпредложения, чтобы клиенты могли выгодно покупать продукцию.
«Мы также разрабатываем различные акции и специальные предложения в приложении, пользуясь которыми можно выгодно приобретать нашу продукцию. Так, например, сейчас в приложении действует акция морковный торт и средний капучино за 265 рублей», - резюмировала Меркушова.
В декабре прошлого года гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что компания планирует в 2023 году повысить цены, но намерена делать это аккуратно, «чтобы потребители продолжали к нам приходить». Тогда он отмечал, что сеть быстрого питания уже подняла цены на отдельные позиции, чтобы «подровнять их под реалии рынка», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минтрансе согласились рассмотреть возможность строительства ВСМ до Минска
- «Ты шут, а не мессия»: Павел Воля о начале конца юмора
- Си Цзиньпин принял главу Госдепа Блинкена в Пекине
- Российские военные захватили французский колесный танк
- СМИ: Бойцы ВСУ абсолютно не способны воевать
- МО РФ: США создают искусственные очаги опасных инфекций
- Пожар возник на территории завода в Москве. Видео
- СМИ: беспилотник-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области
- Собянин анонсировал строительство Музея искусств
- Нарышкин: Киев отправил на переработку партию ядерного топлива в Чернобыль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru