«Известия»: Производители захотели чаще пересматривать цены из-за курса рубля
Российские производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка и попросили признать изменение курса рубля основанием для пересмотра цен, а также сократить до двух недель сроки пересмотра ценников. Об этом пишут Известия со ссылкой на письмо ассоциации «Руспродсоюз».
Авторы обращения указали, что резкое ослабление российской валюты ухудшило экономику предприятий: так, доллар вырос на 44%, евро — на 78%, юань — на 60% менее чем за год. При этом ставка рефинансирования была увеличена с 8,5 до 12%. Ситуация уже отразилась на внутренних ценах на сырье для пищевой промышленности, продовольственная пшеница подорожала на 16%, растительное масло — на 8%.
Кроме того, производители заявили о постоянном увеличении тарифов грузоперевозок: на самых популярных направлениях они выросли в среднем на 38% за год, в том числе на 10% за последние три месяца. Поставщики жалуются на убытки от продажи продукции ниже себестоимости и штрафов за задержки поставок.
В рамках саморегулирования предприятия предложили ввести новые условия работы до начала 2024 года, признав волатильность валют достаточным основанием для изменения цен и для импортеров, и для изготовителей. Также предлагается отказаться от применения штрафов в случае, если стороны не согласуют новые цены в течение двух недель. Совещание по этому вопросу пройдет в Межотраслевом экспертном совете 25 августа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Известия»: Производители захотели чаще пересматривать цены из-за курса рубля
- Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности
- Балицкий: ВСУ не бьют по Запорожской АЭС, опасаясь ответного удара
- СМИ: Премьеру второй части «Дюны» перенесли из-за забастовки в Голливуде
- Шольц назвал бессмысленным запрет русской культуры
- Турецкий политик Сель призвал Зеленского забыть о Крыме
- Марочко сообщил о прибытии в Харьков понтонной техники ВСУ
- Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X, выложив тюремный магшот
- Психолог перечислила способы подготовки ребенка к учебному году
- Военврач заявил, что ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru