«Известия»: Производители захотели чаще пересматривать цены из-за курса рубля

Авторы обращения указали, что резкое ослабление российской валюты ухудшило экономику предприятий: так, доллар вырос на 44%, евро — на 78%, юань — на 60% менее чем за год. При этом ставка рефинансирования была увеличена с 8,5 до 12%. Ситуация уже отразилась на внутренних ценах на сырье для пищевой промышленности, продовольственная пшеница подорожала на 16%, растительное масло — на 8%.

Кроме того, производители заявили о постоянном увеличении тарифов грузоперевозок: на самых популярных направлениях они выросли в среднем на 38% за год, в том числе на 10% за последние три месяца. Поставщики жалуются на убытки от продажи продукции ниже себестоимости и штрафов за задержки поставок.

В рамках саморегулирования предприятия предложили ввести новые условия работы до начала 2024 года, признав волатильность валют достаточным основанием для изменения цен и для импортеров, и для изготовителей. Также предлагается отказаться от применения штрафов в случае, если стороны не согласуют новые цены в течение двух недель. Совещание по этому вопросу пройдет в Межотраслевом экспертном совете 25 августа.

