Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 4,88%

В ведомстве уточнили, что неделей ранее показатель годовой инфляции составлял 4,66%.

Авторы обзора уточнили, что в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,02%. При этом они обратили внимание на повышенные темпы удорожания мяса и птиц.

«Также продолжилось удорожание масложировой продукции и хлебобулочных изделий», - указали в министерстве.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за первое полугодие реальные доходы россиян выросли на 4,7%, сообщает «Радиоточка НСН».

