Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 4,88%
На 21 августа инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,88%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития.
В ведомстве уточнили, что неделей ранее показатель годовой инфляции составлял 4,66%.
Авторы обзора уточнили, что в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,02%. При этом они обратили внимание на повышенные темпы удорожания мяса и птиц.
«Также продолжилось удорожание масложировой продукции и хлебобулочных изделий», - указали в министерстве.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за первое полугодие реальные доходы россиян выросли на 4,7%, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский признал, что допустил много ошибок за полтора года
- Верховная рада запретила территориальные уступки ради прекращения конфликта
- Среди пассажиров рухнувшего самолета под Тверью значился Евгений Пригожин
- МЧС: 10 человек погибли при крушении самолета в Тверской области
- СМИ: упавший в Тверской области самолет принадлежит Евгению Пригожину
- Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 4,88%
- Балицкий: Путин пообещал «много интересного» в ходе СВО осенью
- Зеленский заявил о просьбе военных усилить мобилизацию
- Binance заменила названия карт банков РФ на «желтую» и «зеленую»
- В Кисловодске выписали первый в РФ штраф за езду на электросамокате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru