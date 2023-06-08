В России снизилось производство водки и коньяка
8 июня 202314:33
В России снизилось производство водки и коньяка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.
С начала года в стране было выпущено водки на 9,9% по сравнению с прошлым годом, производство коньяка снизилось на 11,7 процента в годовом выражении.
При этом производство игристых и плодовых вин выросло на 1,4 и 11,7 процента соответственно.
Ранее нарколог Сергей Уткин в пресс-центре НСН заявил о снижении числа пациентов с алкогольной зависимостью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru