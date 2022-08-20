СМИ: «Булгаргаз» может подать иск к «Газпрому» из-за прекращения поставок
Болгарская сторона может подать иск к российской компании «Газпром» из-за прекращения поставок газа в республику. Об этом пишет издание «Дневник».
Отмечается, что председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски пообещал собрать к концу года достаточно документов для обращения в арбитражный суд. По словам бывшего вице-премьера республики Асена Василева, у Софии есть шансы выиграть дело против «Газпрома». Однако юрист Благовест Пунев считает, что успех болгарской стороны будет зависеть от того, удастся ли доказать неисполнение договора российским концерном.
Как заявлял экс-министр экономики и энергетики Трайчо Трайков, «Булгаргаз» и «Газпром» могут договориться без суда. Однако для решения ситуации необходимы дополнительные непубличные соглашения, которые влекут за собой риски.
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