Шольц заявил о намерении договориться в Канаде о поставках сырья вместо российского

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Канаду, во время визита он намерен договориться о поставках сырья на замену российскому. Об этом политик заявил по прибытии в Монреаль, сообщает DPA.

Шольц заявил о невозможности нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем

Как отметил Шольц, как и Россия, Канада, обладает богатыми полезными ископаемыми, пишет РИА ФАН. При этом страна — «надежная демократия».

«Таким образом мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода», — заявил канцлер.

Планируется, что во время визита Шольца между ФРГ и Канадой будут подписаны соглашения о кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, в повестке — поставки в Германию сжиженного природного газа и ряда минералов и металлов, в частности, никеля, кобальта, лития и графита.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КанадаГерманияШольц
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