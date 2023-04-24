В России разработали программу долгосрочных накоплений граждан

Законопроект должен не только простимулировать формирование дополнительного дохода россиян на будущее, но и создать финансовую «подушку безопасности», если наступят особые жизненные ситуации. Принять участие в программе можно с 18 лет. Внесенные средства будут застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Гражданам будут доступны два типа выплат: пожизненные и срочные на срок не менее десяти лет.

Предлагается ввести дополнительные стимулы для участников программы: налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей, а также софинансирование отчислений со стороны государства.

Минфин предложил взять средства для стимулирующих выплат из Фонда национального благосостояния и резерва Социального фонда по обязательному пенсионному страхованию, сообщает «Радиоточка НСН».

