СМИ: Россияне смогут получать от государства до 36 тысяч рублей в год

Софинансирование накоплений — один из главных механизмов готовящейся программы долгосрочных сбережений. Минфин РФ смоделировал его принципы как социально ориентированные.

Так, для россиян со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей предусмотрели повышенный коэффициент софинансирования. Размер накоплений для этой категории граждан планируют увеличивать в соотношении один к одному, отмечает телеканал 360. Для населения с доходом в 80 -150 тысяч рублей обеспечат софинансирование в соотношении один к двум, с доходом свыше 150 тысяч — один к четырем. Максимальный размер софинансирования — 36 тысяч рублей.

Минфин предложил взять средства для стимулирующих выплат из Фонда национального благосостояния и резерва Социального фонда по обязательному пенсионному страхованию.

Кроме того, предполагается, что в рамках программы долгосрочных сбережений россияне смогут ежегодно получать налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей при условии уплаты взносов в программу до 400 тысяч рублей, пишет «Свободная пресса». Отмечается, что у граждан будет возможность досрочно забрать до 100% сбережений в особых жизненных ситуациях, а накопления будут застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

