В России разрабатывают добровольную программу долгосрочных сбережений граждан

В сообщении говорится, что эта программа позволит россиянам после выхода на пенсию получать дополнительный доход к госвыплатам. Также возможно получение этих выплат до момента назначения пенсии - в случае особых жизненных ситуаций.

Глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что в рамках программы граждане смогут «вложиться в бумаги российских эмитентов» или поучаствовать на финансовом рынке, а также «сделать долгосрочные накопления».

«Как раз участие в первую очередь граждан в этом инструменте, которые хотят себе откладывать гарантировано, с доходностями на долгую перспективу, - тоже создается такой инструмент. Этот инструмент будет использоваться через соответствующие финансовые институты, через надежных агентов, и это будет тоже один из элементов долгосрочных сбережений для наших людей», - указал министр.

Ранее Силуанов заявил, что правительство не рассматривает сворачивание программы льготной ипотеки под 7% годовых, добавив, что программу необходимо модифицировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

