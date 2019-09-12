В России прогнозируют сокращение рынка микрозаймов на треть

Эльман Мехтиев добавил, что в сложившейся ситуации у микрофинансовых организаций есть три пути. Они могут сократить расходы или превратить бесплатные сервисы в платные. Так, например, рассылка SMS-уведомлений может стать платной.

«И третье, это изменение андеррайтинга тех самых требований. Для того, чтобы уложиться в 1% в день, нужно сократить убытки. Для того, чтобы сократить убытки, нужно закрутить так называемые риск-контроли, то есть более жестко подходить к оценке платежеспособности клиента. Это с одной стороны удар по рентабельности, с другой стороны удар по тем привычкам, которые есть у населения, что достаточно прийти, дать паспорт и вам дадут деньги. Причины охлаждения рынка сходятся с многих разных векторов в одну точку и проявляются в том, что МФО стали значительно чаще отказывать», — сказал собеседник НСН.

В то же время растет спрос на услуги микрофинансовых организаций, напомнил эксперт, что усиливает эффект охлаждения рынка микрозаймов.

«Как бы ни говорили про экономический рост, тот сегмент населения, который обращается чаще всего за очень маленькими и очень быстрыми займами, он как раз не видит на себе результатов этого роста и еще больше заинтересован в получении средств. С одной стороны, есть ограничение предложения из-за двух факторов, с другой стороны, третий фактор заставляет расти спрос. Поэтому кажется, что отказывают в разы больше, а в действительности выросло с двух сторон. Сокращается предложение, растет спрос», — резюмировал Эльман Мехтиев.

Ранее специалисты сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» выяснили, что большинству россиян не хватает денег до зарплаты, и они вынуждены занимать. Исследование показало, что только пяти процентам граждан удается делать сбережения, а четверти - хватает заработанных денег на месяц. При этом в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 7 процентов, одной тысячи рублей не хватает более 11 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10 процентам.

