В России прогнозируют сокращение рынка микрозаймов на треть
Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие» рассказал НСН, с чем связано охлаждение рынка займов и к чему это приведет.
Россиянам стали чаще отказывать в выдаче микрозаймов. Как сообщила РБК профильная СРО «МиР», объединяющая 70% участников рынка, за первые шесть месяцев 2019 года уровень отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку вырос на 8-10 п.п. по сравнению с прошлым годом и составил 68-70%.
Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев рассказал НСН, с чем связано охлаждение рынка микрозаймов. По его словам, свое влияние оказали ограничения, вступившие в силу с 1 июля, по ставкам, выдаваемым займам и штрафам, которые могут быть начислены на сумму, которую человек берет в долг. Так, например, максимальная ставка по займу должна составлять 1% в день, а проценты, неустойки и прочие дополнительные платежи, начисленные на заем, не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. Причем с 1 января планируется сократить это ограничение до 1,5 раз.
«Все это означает не просто эволюционные изменения бизнес-моделей финансовых институтов, но и достаточно революционные, внешним образом обозначенные изменения. Поэтому по нашим оценкам, по оценкам СРО «МиР», приблизительно одна треть рынка окажется неготовой или не пожелает менять свои бизнес-модели и будет вынуждена уйти с рынка. Еще и с 1 июля 2020 года минимальный капитал микрофинансовых организаций должен будет составлять миллион рублей. То есть, кроме того, что есть регуляторные изменения, которые делают нерентабельной прежнюю бизнес-модель, есть еще и изменения, которые заставляют найти дополнительные средства для того, чтобы просто заниматься бизнесом. Все это существенно снижает возможности МФО по выдаче и зарабатыванию», — пояснил эксперт.
Эльман Мехтиев добавил, что в сложившейся ситуации у микрофинансовых организаций есть три пути. Они могут сократить расходы или превратить бесплатные сервисы в платные. Так, например, рассылка SMS-уведомлений может стать платной.
«И третье, это изменение андеррайтинга тех самых требований. Для того, чтобы уложиться в 1% в день, нужно сократить убытки. Для того, чтобы сократить убытки, нужно закрутить так называемые риск-контроли, то есть более жестко подходить к оценке платежеспособности клиента. Это с одной стороны удар по рентабельности, с другой стороны удар по тем привычкам, которые есть у населения, что достаточно прийти, дать паспорт и вам дадут деньги. Причины охлаждения рынка сходятся с многих разных векторов в одну точку и проявляются в том, что МФО стали значительно чаще отказывать», — сказал собеседник НСН.
В то же время растет спрос на услуги микрофинансовых организаций, напомнил эксперт, что усиливает эффект охлаждения рынка микрозаймов.
«Как бы ни говорили про экономический рост, тот сегмент населения, который обращается чаще всего за очень маленькими и очень быстрыми займами, он как раз не видит на себе результатов этого роста и еще больше заинтересован в получении средств. С одной стороны, есть ограничение предложения из-за двух факторов, с другой стороны, третий фактор заставляет расти спрос. Поэтому кажется, что отказывают в разы больше, а в действительности выросло с двух сторон. Сокращается предложение, растет спрос», — резюмировал Эльман Мехтиев.
Ранее специалисты сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» выяснили, что большинству россиян не хватает денег до зарплаты, и они вынуждены занимать. Исследование показало, что только пяти процентам граждан удается делать сбережения, а четверти - хватает заработанных денег на месяц. При этом в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 7 процентов, одной тысячи рублей не хватает более 11 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10 процентам.
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