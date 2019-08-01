В появлении «заёмщиков-маргиналов» обвинили государство

По его словам, такая ситуация стала следствием экономической политики государства.

«Все время растут разные поборы. Растут тарифы ЖКХ, растут штрафы разного рода. В этой ситуации у людей просто нет выхода, они должны как-то выживать. Это результат экономической политики государства, которая уже семь лет не в состоянии обеспечить экономический рост, и загоняет людей в тотальную нищету», — заявил собеседник НСН.

При этом Михаил Хазин не разделил опасения некоторых экспертов о том, что появление класса «заемщиков-маргиналов», лишенных рефинансирования через МФО, может привести к росту популярности «черных» кредиторов.

«”Черный” кредитор тоже не идиот. Конечно, он может оказывать давление на человека, чтобы тот продал единственное жилье, могут быть и эксцессы. Но они скорее дадут деньги какому-нибудь глупому сынку относительно успешных родителей, чтобы потом выколачивать деньги из родителей, чем такого рода бедным», — заметил экономист.

Ранее специалисты сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» выяснили, что большинству россиян не хватает денег до зарплаты, и они вынуждены занимать. Исследование показало, что только пяти процентам граждан удается делать сбережения, а четверти - хватает заработанных денег на месяц. При этом в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 7 процентов, одной тысячи рублей не хватает более 11 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10 процентам.

