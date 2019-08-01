В появлении «заёмщиков-маргиналов» обвинили государство
Экономист Михаил Хазин рассказал НСН, откуда в России появился новый класс заёмщиков.
В России появился новый класс «заемщиков-маргиналов», к которому относятся клиенты, получающие отказы даже от микрофинансовых организаций. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Займер», таких заемщиков в стране начитывается почти 400 тысяч. Специалисты выяснили, что типичным «маргиналом» является молодой работающий мужчина со средней зарплатой.
Экономист Михаил Хазин объяснил в эфире НСН, как появляются «заемщики-маргиналы».
«Мы же не верим официальной статистике. Мы прекрасно понимаем, что официальные зарплаты в стране крайне низкие, что уровень жизни очень высокий, что существует специфический класс “работающих нищих”— людей, которым официальной зарплаты недостаточно для того, чтобы поддерживать более или менее нормальный уровень жизни. Для такого рода людей, если у них в семье родится ребенок или, не дай бог, кто-нибудь заболеет, наступает катастрофа», — отметил экономист.
По его словам, такая ситуация стала следствием экономической политики государства.
«Все время растут разные поборы. Растут тарифы ЖКХ, растут штрафы разного рода. В этой ситуации у людей просто нет выхода, они должны как-то выживать. Это результат экономической политики государства, которая уже семь лет не в состоянии обеспечить экономический рост, и загоняет людей в тотальную нищету», — заявил собеседник НСН.
При этом Михаил Хазин не разделил опасения некоторых экспертов о том, что появление класса «заемщиков-маргиналов», лишенных рефинансирования через МФО, может привести к росту популярности «черных» кредиторов.
«”Черный” кредитор тоже не идиот. Конечно, он может оказывать давление на человека, чтобы тот продал единственное жилье, могут быть и эксцессы. Но они скорее дадут деньги какому-нибудь глупому сынку относительно успешных родителей, чтобы потом выколачивать деньги из родителей, чем такого рода бедным», — заметил экономист.
Ранее специалисты сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» выяснили, что большинству россиян не хватает денег до зарплаты, и они вынуждены занимать. Исследование показало, что только пяти процентам граждан удается делать сбережения, а четверти - хватает заработанных денег на месяц. При этом в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 7 процентов, одной тысячи рублей не хватает более 11 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10 процентам.
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